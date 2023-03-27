AK Parti'nin yaptırdığı son seçim anketi: Ali İhsan Yavuz, Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, CNN Türk televizyonunda soruları yanıtladı.

Yaklaşan seçimler öncesi, önemli açıklamalarda bulunan Yavuz, Yeniden Refah Partisi'nin ittifaka katılımına ilişkin, “Zamanı belli değil ama Cumhurbaşkanı Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret edecek” dedi.

Yavuz; Yeniden Refah Partisi ile '6284 sayılı kanunda anlaşıldı mı?' sorusuna "Kadın haklarına ilişkin Yeniden Refah Partisi'nin anormal bir teklifi olmadı. Haksızlık edemem, haklarını yiyemem. Bizim de olmadı, olamaz. Cumhurbaşkanımız bu konuda çok titizdir" yanıtını verdi.

Partisinin yaptırdığı son seçim anketi hakkında da konuşan Yavuz, “ARGE ekibimizin yaptığı son ankete göre Cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 53. AK Parti'nin oyu da yüzde 41'i geçiyor” ifadelerini kullandı.

Yavuz’un açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- 2018 seçimlerinden bahsediyorum. Saadet Partisi hem kendi logosuyla girerken Cumhuriyet Halk Partisi'nden isim koydular. Bizde de açıkçası BBP'nin logo ile girmemesinin nedeni bu. Bu sefer geldiğinde BBP ben kendi ismimi koymak istiyorum dedi. Hangi partiye oy veriyorsanız oradan milletvekili çıkıyor. Bu sefer milletvekili dağıtımı önce ittifaklara değil partilere göre. Artık oylar kimseye yaramayacak. Ya Saadet Partisi vekil çıkaracak ya da o oylar boşa gidecek. Karamollaoğlu o yüzden alt ittifaklar oluşturalım diyor. Çünkü yeni seçim kanunları bunu zorluyor bir parça.

- Bizde 4 partide kendi logosuyla seçime girecek. Müzakerede bir noktaya geldik ve bunları konuşmadık. Ama bundan sonra bunları konuşmayacağız diyemem. Vakit geçtikçe bazı şeyler anlaşılacak.

- Biz HÜDA PAR'la çok rahat oturduk ve kalktık. Ne yapacağımıza çok hızla karar verdik. Bizim listemizden yer vereceğiz. Karşılıklı uzlaşı içinde, bazı illerde net kazanabilecekleri yerlerden olmak üzere bir listede hızlıca anlaştık.

- ARGE ekibimizin yaptığı son ankete göre Cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 53. AK Parti'nin oyu da yüzde 41'i geçiyor.