AK Parti'ye katılan vekiller ve belediye başkanlarına rozet takıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti'ye katılan İYİ Partili milletvekili ile üçü belde 10'u ilçe olmak üzere 13 belediye başkanına rozet taktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti 23. Kuruluş Yıldönümü Programı'ne katılarak konuşma yaptı.
Konuşmanın ardından farklı partilerden AK Parti'ye geçen iki İYİ Partili milletvekili ile 13 belediye başkanına rozetleri takıldı.
AK Parti'ye katılan milletvekilleri şöyle:
- Seyithan İzsiz (İYİ Parti İstanbul milletvekili)
- Ersagun Yücel (İYİ Parti İstanbul milletvekili)
AK Parti'ye katılan belediye başkanları şöyle:
- Adana Saimbeyli - Mahmut Dal (Bağımsız)
- Adana Feke - Cömert Özen (Yeniden Refah Partisi - YRP)
- Elazığ Arıcak / Bükardi - Ali Açmaz (Bağımsız)
- Erzurum Aziziye - Emrullah Akpunar (YRP)
- Erzurum Horasan - Hayrettin özdemir (İyi Parti)
- Erzurum Köprüköy - Nevzat Karasu (YRP)
- Konya Doğanhisar - Ali Öztoklu (Bağımsız)
- Muş Bulanık - Fehim Kaya (YRP)
- Muş Merkez Yeşilova - Ömer Faruk Yenilmez (YRP)
- Ordu Çaybaşı - Mesut Karayiğit (YRP)
- Samsun Ayvacık - Refahattin Şencan (YRP)
- Urfa Birecik - Mehmet Begit (DEM Parti'den istifa etmişti)
- Uşak Banaz - Zafer Arpacı (Bağımsız)