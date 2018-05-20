Akar: FETÖ'den temizlendikçe güçlendiğimizi görüyoruz

20 Mayıs 2018

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, terörle mücadele ile ilgili olarak, "Belli bir noktaya gelindi. Gayretimiz son teröristi etkisiz hale getirerek bu işi bitirmek." ifadelerini kullandı.

Akar, "FETÖ üyelerinden temizlendikçe güçlendiğimizi görüyoruz. TSK, bundan önceki dönemden çok daha fazla görevi başarıyla yerine getirdi." dedi.

"Akdeniz'de, Ege'de bir görev olursa, vatanımız, milletimiz için gözümüzü kırpmadan yerine getiririz." diyen Akar, "Kimsenin yanlış hesap yapmaması lazım." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA