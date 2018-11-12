Akar: Hakkari'deki patlamada dış etki yok
Milli Savunma Bakanı Akar, Hakkari'de 7 askerin şehit olduğu patlamada dış etki bulunmadığını söyledi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki patlamada dış etki bulunmadığını bildirdi.
Konuya ilişkin açıklama yapan Akar, "Bu kazada kesinlikle hiçbir dış etki söz konusu değildir. Namlu gerisinde oluşan yüksek basınçtan kaynaklanan alevin, patlamaları tetiklediğini ilk bulgu olarak söyleyebilirim." diye konuştu.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde kaza sonucu meydana gelen patlamada 7 asker şehit olmuş, 25 asker yaralanmıştı.
Kaynak: AA