Akar: Türkiye'ye rağmen atılacak adımlara müsaade edilmeyecek

22 Ekim 2018

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Polatlı'daki Ateş Serbest 2018 Tatbikatına katıldı.

Akar, burada yaptığı konuşmada, "Kıbrıs'ta, Ege'de ve Doğu Akdeniz'de, Türkiye'ye rağmen atılacak hiçbir adıma ve oldubittiye asla müsaade edilmeyecektir. Ege ve Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin yer almadığı bir projenin yaşama şansı olmadığını herkes bilmeli, provokasyondan kaçınmalıdır." dedi.

Son iki ayda yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarda elebaşları da dahil yaklaşık 450 terörist etkisiz hale getirildiğini ifade eden Akar, "Bundan sonra da her taşın altına bakılacak, her mağaraya girilecek, teröristler bulunup mutlaka etkisiz hale getirilecek." diye konuştu.

Kaynak: AA