Akar'dan kritik Suriye görüşmesi

02 Haziran 2018

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'un Suriye'deki durumu değerlendirmek üzere telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrick Ryder, yaptığı açıklamada, "İki komutan, DEAŞ'ın kalıcı olarak yenilmesi dahil Suriye konusunda devam eden görüşmelerini sürdürdüler." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve ABD'yi "NATO’nun kilit üyeleri" olarak niteleyen Ryder iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin güçlü olduğunu kaydetti.