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Akar'dan kritik Suriye görüşmesi

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Akar'dan kritik Suriye görüşmesi
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'un Suriye'deki durumu değerlendirmek üzere telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrick Ryder, yaptığı açıklamada, "İki komutan, DEAŞ'ın kalıcı olarak yenilmesi dahil Suriye konusunda devam eden görüşmelerini sürdürdüler." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve ABD'yi "NATO’nun kilit üyeleri" olarak niteleyen Ryder iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin güçlü olduğunu kaydetti.

Son dakika Dunford ABD Suriye Hulusi Akar

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