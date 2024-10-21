Akdeniz'in batısı ve Karadeniz'in doğusunda fırtına bekleniyor

Akdeniz'in batısı ve Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, Doğu Akdeniz'de de gece saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra batısında, akşam saatlerinden sonra doğusunda etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Doğu Karadeniz'de ise devam eden kuvvetli rüzgarın, gece saatlerinden itibaren doğusunda (Trabzon-Artvin) batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.