Akın Gürlek'ten infaz düzenlemesine ilişkin açıklama: Komisyon raporu bekleniyor

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İnfaz düzenlemesine yönelik bir çalışma olup olmadığı sorulan Gürlek, şu aşamada yalnızca suça sürüklenen çocuklara ilişkin bazı önerilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletildiğini belirtti.

Çocukların infazına ilişkin öneriler Meclis'te

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gürlek, çocukların cezalarının infaz sürecine yönelik öneriler hazırladıklarını ifade ederek, "Çocukların cezalarının infazına ilişkin bazı önerilerimiz var. Bu konuda kurulan komisyonun raporu bekleniyor" dedi.

12. Yargı Paketi ve "Terörsüz Türkiye" süreci

Bir gazetecinin, 12. Yargı Paketi kapsamında "Terörsüz Türkiye" sürecine yönelik herhangi bir düzenleme bulunup bulunmadığı sorusuna da yanıt veren Gürlek, iki çalışmanın birbirinden bağımsız şekilde ilerlediğini söyledi.

Gürlek, "Terörsüz Türkiye sürecini Meclis yürütüyor. 12. Yargı Paketi'ne son şeklini vermek üzere Meclis'te yoğun bir hazırlık süreci devam ediyor. Bu çalışmalar birbirinden bağımsız ilerliyor. Ülkemizin farklı sorunlarını çözmeye yönelik çok önemli çalışmalar yürütülüyor" ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu raportörüne yanıt

Avrupa Parlamentosu raportörünün kendisi hakkında yaptığı değerlendirmelerin sorulması üzerine Gürlek, söz konusu raporun herhangi bir bağlayıcılığı olmadığını dile getirdi.

Görevlerini hukuk çerçevesinde sürdürdüklerini vurgulayan Gürlek, "Biz görevimizi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Zaten o şahsın ideolojik yaklaşımı farklı. Marjinal örgütlerle irtibatları da biliniyor. Hazırlanan rapor da tavsiye kararı" değerlendirmesinde bulundu.