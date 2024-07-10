AKOM saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağmur geliyor

İstanbul güne 26 derece civarında seyreden hava sıcaklıkları İle birlikte az bulutlu ve açık bir gökyüzü İle başladı.

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, İstanbul’da öğle saatlerinden sonra (15:00) Pendik, Sultanbeyli, Tuzla ve Şile gibi doğu İlçelerimizde kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor.

Poyraz sert esecek

İstanbul'da kuzeyli yönlerden ( Poyraz) aralıklarla kuvvetlice (10-45 km/sa) esen rüzgar kente serinlik verse de, sıcaklıkların hafta boyunca 31-34 derece aralığında seyredeceği, Perşembe (Yarın) ilk saatlerden (01:00) itibaren de yine yerel olarak kısa süreli kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.

İstanbul’da hava sıcaklıklarının 24 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.