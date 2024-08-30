AKOM tarih verdi: İstanbul'da yağışlı havanın ne kadar süreceği açıklandı (30 Ağustos hava durumu)

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle öğle saatlerinden sonrası için uyarıda bulundu. 13 il için sarı kodlu uyarı verilirken Ardahan, Kars, Artvin, Erzurum'un kuzeydoğusu, Ağrı'nın doğusu ile Iğdır'ın batısında yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ayrıca, sağanak yağışın Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile kuzey ve batı kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da da yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kastamonu, Çorum, Çankırı ve Hatay'ın kuzeyinde, yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

AKOM İstanbul için tarih verdi

AKOM da İstanbul'da yağışların ne kadar süreceğine ilişkin tarih verdi. AKOM'dan yapılan uyarıda, "İstanbul'da 5 Eylül'e kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması beklenmektedir. Yağışların bölgesel olarak kuvvetli olabileceği tahmin edilmektedir" ifadelerine yer verildi.