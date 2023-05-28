AKP'li Ömer Çelik: Hiçbir vatandaşımız üzülmesin

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turuna yönelik açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, "Bu bir demokrasi şölenidir. Kazanan tüm Türkiye olacaktır. Hiçbir vatandaşımız incinmesin ve üzülmesin. Kaybeden hiçbir vatandaşımız olmayacak. Seçim sonuçlarını olgunlukla ve demokrasimize güç verdiğimiz için birbirimizi tebrik ederek karşılayalım..." dedi.