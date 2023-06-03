AKP'nin yeni Meclis grup yönetimi belirlendi
AKP, kapalı grup toplantısı ile yeni TBMM grup yönetimini belirledi. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler oldu.
Haber Merkezi
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AKP'nin yeni TBMM grup yönetimi kapalı basın toplantısı ile belirlendi. AKP grubu en yaşlı üye sıfatıyla İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım başkanlığında toplandı.
AKP Grup Başkanı Sivas Milletvekili Abdullah Güler oldu. Grup başvekilliklerine de Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Özlem Zengin seçildi.
Yeni isimler
Leyla Şahin Usta, Abdülhamit Gül ve Bahadır Yenişehirlioğlu da grup başkanvekillerine yeni seçilen isimler oldu.