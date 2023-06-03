AKP'nin yeni Meclis grup yönetimi belirlendi

AKP'nin yeni TBMM grup yönetimi kapalı basın toplantısı ile belirlendi. AKP grubu en yaşlı üye sıfatıyla İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım başkanlığında toplandı.

AKP Grup Başkanı Sivas Milletvekili Abdullah Güler oldu. Grup başvekilliklerine de Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Özlem Zengin seçildi.

Yeni isimler

Leyla Şahin Usta, Abdülhamit Gül ve Bahadır Yenişehirlioğlu da grup başkanvekillerine yeni seçilen isimler oldu.