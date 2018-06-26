Akşener: Başkanlığımda devam kararı alındı

26 Haziran 2018

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, parti genel merkezinde, yeni seçilen milletvekilleri ve Genel İdare Kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Akşener, seçim sonuçlarının masaya yatırıldığı toplantı sonrası kameralar karşısına geçti.

Meclis'e 44 vekille giren İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener, seçimden sonraki ilk açıklamasını yaptı. Parti olarak seçim sonuçlarını tartışıp değerlendirme yaptıklarını belirten Akşener, "Değerlendirme sonucunca Genel İdare Kurulu kararı, alınan bu sonucun milletimizin geleceğine olan büyük bir kazanım olduğu yönündedir. İYİ Parti'nin benim genel başkanlığımda yola devam etmesi kararı alındı" dedi.

Akşener, şöyle konuştu:

"Tabloyu değerlendirerek yol haritası çizmelerini talep ettim. Buradan çıkacak karara uyacağımı belirttim. Genel İdare Kurulumuzun kararı imkansızlıklar içinde alınan bu sonucu umudu artıran bir kazanım olduğu yönündedir. Genel İdare Kurulumuz ülke siyasetin merkezine yerleşmiş İYİ Parti'nin benim genel başkanlığımda yola devamının arkasında olduklarını belirtmişlerdir. Kendilerine huzurlarınızda bu güvenleri için teşekkür ederim.

Ben ve dava arkadaşlarım partinin kuruluş süreci ve sonrasında kararlılığımızdan bir an bile vazgeçmedik. İktidar tarafından sayısız engel ve iftiralarla karşılaştık. Genel İdare Kurulumuz şahsıma tam desteğini ifade etmiştir. Meclis'te milletvekillerimiz var, grubumuzla birlikte daha etkin bir mücadele vermeye kararlıyız. İYİ Parti merkez parti eksikliğini gidermiştir.

Tüm teşkilatımızla birlikte bizlere düşen İYİ Parti'nin güevnilir bir yapı olduğunu göstermektir. Aziz milletimize üyelerimize gösterdikleri insan üstü çaba için teşekkür ediyorum. Özellikle gençlere ayrıca teşekkür ediyorum. Sosyal medya ve sokakta ellerinden geleni yaptılar. Bugün artık İYİ Parti ve kadroları siyasetimizin orta noktasında yerini almıştır.



"100 yıllık bir CHP yüzde 22 oy aldı"

Sayın İnce CHP içerisinde bakıldığında yüz yıllık bir CHP yüzde 22 oy aldı. 50 yıllık MHP yüzde 11 oy aldı. Adalet ve Kalkınma Partisi bütün devlet güçleri ve imkanlarıyla yüzde 41 oy aldı. HDP yüzde 11 oy aldı. Sonuç itibariyle devlettten bir kuruş almadan kurulan İYİ Parti yüzde 10 aldı. Ben sayın İnce'nin bu sözlerine katılmıyorum."

DEVAM EDECEK...