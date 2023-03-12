Akşener: Bu normale hep birlikte döneceğiz

Komedi skeç programı Güldür Güldür’ün sunucusu Ali Sunal, cumartesi günkü bölümde iktidarın deprem yönetimini açık ve sert sözlerle eleştirmişti.

Akşener, Twitter’dan Sunal’ın konuştuğu anlara dair bir paylaşımı alıntılayarak şunları dedi: “Ne yazık ki çok haklı bir konuşma… Ancak beceriksizliği, bilgisizliği ve liyakatsizliği bize “normal-miş” gibi dayatan bu düzen, vaktini çoktan tamamladı. Artık vakit; aklın, bilimin ve hakkaniyetin gereğini yapma vakti… İşte esas olan bu normale hep birlikte döneceğiz…”