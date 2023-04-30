Akşener: Dışlayıcı tavrı değiştireceğiz

Akşener, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda yurt dışındaki Türklere seslendi.

Videoda, yurt dışındaki Türklerin, kimliklerini kaybetmeden yaşadıkları ülkelerin koşullarına uyum sağladıklarını, o ülkelerin sosyal ve ekonomik hayatlarında söz sahibi olduklarını belirten Akşener, "Birçoğunuz gerek iş gücü anlaşması çerçevesinde gerekse de Türkiye'nin dış ticaret açılımlarıyla yatırımlar yapıyor, fabrikalar işletiyor, okullarda okuyor, akademisyen, doktor, mühendis olarak birçok alanda büyük başarılara imza atıyorsunuz.

Yaşadığınız ülkelere tam uyum sağlamış olmanıza rağmen dilinize, dininize ve kültürünüze sahip çıkan bir duruşla geniş bir kurumsal altyapı oluşturuyor, toplumlar arasında bir köprü vazifesi üstleniyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Akşener, yurt dışındaki Türklerin, bulundukları toplumların artık vazgeçilmez parçası olmasına rağmen zaman zaman ırkçılık ve ayrımcılık gibi sorunlarla karşı karşıya kaldığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Öncelikle şunu bilmenizi isterim, asla yalnız değilsiniz. Binlerce kilometre uzakta olmanıza rağmen vatanımıza duyduğunuz bağlılığı biliyoruz, milletimize duyduğunuz tavizsiz sevgiyi hissediyoruz. Derinden hissettiğiniz memleket özlemini görüyoruz. Bu yüzden de sizleri sorunlarınızla baş başa bırakamayız.

21 yıllık iktidarı boyunca maalesef gördük ki AK Parti iktidarının yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için dişe dokunur hiçbir politikası yoktur. Çünkü onların nazarında yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sadece ve sadece kendi siyasi hedefleri için kullanışlı oldukları sürece değerleri vardır. Yani iktidar için yurt dışında yaşayan insanlarımız, koltuklarını korumak uğruna umursamazca istismar ettikleri bir siyasi araçtan başka bir şey değildir."

"Bizim için Türkiye'de yaşayan 85 milyon vatandaşımızdan hiçbir farkınız yok"

Partisinin, yurt dışındaki vatandaşların meselelerini Türkiye'dekilerle aynı ölçüde ciddiye aldığını bildiren Akşener, bu ciddiyetin göstergesi olarak "Yurt Dışı Türkler Seçim Beyannamesi" hazırladıklarını ifade etti. Akşener, şunları söyledi:

"Beyannamede ülkemizdeki siyasal temsilinizi güçlendirmek, bulunduğunuz ülkelerdeki hak ve hizmetlerinizin iyileştirilmesi, maruz kaldığınız yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve İslamofobi ile mücadele, dil, din, kültür bağlarınızın korunması ve geliştirilmesi, Türkiye'deki idari ve konsolosluklardaki işlemlerinizde kolaylıklar, STK çalışmalarının iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi gibi başlıklara yer verdik.

Ayrıca yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için askerlik bedelinin düşürülmesi, Türkiye'de emekli olma hakkınızın tekrar SGK üzerinden gerçekleşmesi ve YUPASS uygulamasının güncellenerek izinleriniz süresince bütün sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeniz gibi birçok hususu da gündeme getirdik. İçeride ve dışarıda güçlü bir devlete yakışır şekilde, kimseyi geride bırakmadan, insanımızın yaşadığı her yerde onların yanında olmayı, hizmet ulaştırmayı düstur edinerek, sizlere yönelen dışlayıcı tavrı değiştirmeyi öncelikli hedefimiz olarak belirledik.

Yurt dışında yaşayan değerli kardeşlerim, sizler hangi inanca, hangi kökene, hangi fikre sahip olursanız olun, Türk milletinin kıymetli birer temsilcisisiniz. Sizler kadim medeniyetimizin elçilerisiniz. Sizler şanlı kültürümüzün mirasçılarısınız. Hiç şüpheniz olmasın ki bizim için Türkiye'de yaşayan 85 milyon vatandaşımızdan hiçbir farkınız yok. Bu yüzden İYİ Parti iktidarında üzerimize düşen ne varsa yerine getirecek, tüm bu sorunları el ele, omuz omuza vererek çözeceğiz. Ne ülkemizde ne de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın başını öne eğmeye çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci asrında nerede yaşadığı fark etmeksizin bir büyük millet olarak tarih yazacağız. Atatürk'ümüzün de söylediği gibi, 'Yüksel Türk senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur.'"