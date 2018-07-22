Akşener: Kurultayda aday olmayacağım

22 Temmuz 2018

İYİ Parti, olağanüstü kongreye gitme kararı aldı. Akşener, sosyal medya hesabından kongrede aday olmayacağını açıkladı.

Parti bir ay içinde kongre yapacak. İlk açıklamada Akşener'in kongrede aday olacağı bildirilmişti. İYİ Parti Grup Başkanı Ahad Andican kongre ile ilgili yaptığı açıklamada, kongrenin amacının seçim sonrası güven tazeleme olduğunu ifade etti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Meral Akşener, Afyon’daki çalıştayımızın son gününde seçim değerlendirmesi yaparak, tüzüğümüzün kendisine verdiği yetki ile seçimli kongre çağrısı yaptı" ifadelerine yer verdi.

Akşener konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu seçim sonuçları beklediğimiz sonuçlar değil. Sorumluluk bana ait." dedi. Akşener daha sonra sosyal medya hesabından kongrede aday olmayacağını açıkladı. Akşener, “Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Çalıştayda tartışma

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde gerçekleştirilen İYİ Parti çalıştayında Akşener'in konuşması yarıda kaldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen çalıştayda partililerden edinilen bilgiye göre, Genel Başkan Akşener’ın konuşma yaptığı sırada partililer arasında seçim sürecine ilişkin tartışma yaşandı. Tartışmalar sonrasında Akşener, konuşmasını yarıda keserek salondan ayrıldı. Daha sonrasında tartışmaların yatışması üzerine Akşener salona gelerek konuşmasını sürdürdü.

Çalıştayda çıkan krizin ardından İYİ Parti, 1 ay içerisinde olağanüstü kongreye gitme kararı aldı. Kongrenin, 12 Ağustos tarihinde gerçekleştirileceği öğrenildi.

İYİ Parti'de, parti kurucularından Kayseri milletvekili adayı Fatih Eryılmaz, istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.