Akşener masaya dönme şartını açıkladı! Kılıçdaroğlu kabul ederse...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in geçen yaptığı adaylık açıklamasının yankıları sürüyor. Akşener’in açıklamaları bugün de gündemin bir numaralı konusu oldu. Bütün sosyal medya mecralarında ve televizyon programlarında bu konu konuşuluyor.

Ünlü Gazeteci Sevilay Yılman da Habertürk televizyonunda katıldığı canlı yayın programında Akşener’le yaptığı görüşmeyi anlattı. Yılman Akşener’in kendisine ‘’Kemal Kılıçdaroğlu milletin dediğini kabul ederse hiç gurur yapmam masaya geri dönerim’’ dediğini anlattı.

Akşener'in Yılman'a yaptığı açıklama şu şekilde:

Hiç kimseyle pazarlık yapmadım

"Ben kişisel çıkarlarım için hiç kimseyle pazarlık yapmadım. Eğer öyle bir şey düşünüyorlarsa gelsin evimi taşlasınlar. Biz bu seçimi almalıyız dedim almak için de araştırma şirketlerinin yaptığı iki ismi koydum.

Gurur yapmadan o masaya geri dönerim

Biri Ekrem İmamoğlu biri Mansur Yavaş bu seçimi kazanmak istiyorsak bunlardan biriyle yola çıkmalıyız dedim. Kim olursa olsun biz bütün gücümüzle varız dedim. Masa ya da Kemal bey benim değil milletin bu istediği kabul ederse gurur yapmadan o masaya geri dönerim"