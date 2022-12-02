Akşener, Sigorta Shop Kadın Voleybol Takımı'nı kabul etti
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Sultanlar Ligi ekiplerinden Sigorta Shop Kadın Voleybol Takımı oyuncu ve teknik ekibini makamında kabul etti.
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sultanlar Ligi ekiplerinden Sigorta Shop Kadın Voleybol Takımı oyuncu ve teknik ekibini makamında kabul etti.
İYİ Parti'den yapılan açıklamada, Akşener'in Sigorta Shop Spor Kulübü Başkanı Aydın Kaya ile takımın oyuncuları ve teknik ekibiyle bir araya geldiği bildirildi.