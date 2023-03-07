Akşener'den 'başkan yardımcısı olmak istiyor' iddialarına yanıt

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Habertürk TV canlı yayınında gazeteci Fatih Altaylı’nın gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.

Akşener'in açıklamaları şöyle:

''Konuşmamın aslında net olmasına dikkat ettim"

Evet sertti! Sert olmalıydı; ben ne düşünüyorsam. O metni kendim yazdım. Ben tarihçiyim neticede, sosyal bilinciyim. 28 yıldır aktif politika yapıyorum. Bir siyasi partinin mutfağını yönettim. Sert olarak algılanabilir; ama aslında net olmasına dikkat ettim. Aşırı netlikler genel olarak sinir bozar.

Kişisel olarak hiçbir şeyin talibi değilim

Bu 'hayır biz beşimiz böyle düşünüyoruz, senin önerilerin herhangi bir takdire uygun değil' gibi tutum alınırsa, o zaman net olursunuz. Çünkü siz, kendimden bahsediyorum, kişisel olarak hiçbir şeyin talibi değilim.

Bugünkü sistemi oluşturabilmek için gayretim oldu

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda 1,5 evvel vazgeçmemiş olsaydım. 5 erkeğin arasında tek kadınım ben. Belki bana gelirdi top. Bugünkü sistemi oluşturabilmek için gayretim oldu. Şu anda sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı.

"Sayın Kılıçdaroğlu'nu seçtireceğiz"

Elbette liderlerle bir sorunumuz yok,başından beri destekleyeceğiz çıkan adayı. Popülaritesi yüksek milletin hadi hadi dediği 2 büyükşehir belediye başkanını da onun koşu partneri haline getirdi o masa. Bunu değerli biliyorum. Millet İttifakı'nın adayı sayın Kılıçdaroğlu onlarla birlikte koşacak. Koşu partneri üçü birden. En önde sayın Kılıçdaroğlu'nu elbette seçtirmek üzere.

"Hesabım kitabım yok"

Dengemi kaybetmiş değildim. Nettim Ben. Ben kalbi açık insanım, hesabım kitabım yok. O masada uzunca dönem geçtikten sonra aday işine doğru yavaş yavaş gittik ama, alan sıkıştığı andan itibaren şunlar konuşmaya başlandı.

'Akşener birinci başkan yardımcısı olmak istiyor' iddiaları

Meral Akşener birinci başkan yardımcısı olmak istiyor, kazanacak aday onun için diyor. Bu külliyen yalan. Başta sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere, diğer 4 arkadaş dahil olmak üzere bir kişiyle buna dair tek bir harf konuşmuşsam, bu arkadaşlar derlerse ki Meral Hanım bununla bizimle konuştu derlerse, şu programdan hemen çıkışta, politikayı bırakmaya hazırım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü mü?

Ben borçluyum. Bu ülkede Tayyip Bey'le benim kapı arkasından görüşmeme ne gerek var. Ben o partinin başlangıçta kurucusuyum. Yürünecek yolu beğenmediğim için ayrıldım. Ben geri zekalı mıyım? Menfaatçi, oportünüst, Makyavelist birisi olsam niye ayrılayım? Ben hep ilkeler üzerinden ayrıldım.

Bana başbakan yardımcılığı teklif edilmiş, kabul etmemişim

İktidara gelinceye kadar ağzımı açmadım. İktidar olduktan sonra 2007'den beri benim kadar eleştirmiş başka bir şey yok. Ancak ailesi, çoluğu, çocuğu kişiliği benim ağzımdan çıkmaz. Ama onun eylemlerine manevi anlamda mermi atarım. Sayın Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde bana başbakan yardımcılığı teklif edilmiş, kabul etmemişim.

5 Genel Başkanı da milletvekili adayı olmayacak

Bana Baş yardımcılık teklifi gelmedi. Milletvekili adayı olmayacağım. 5 Genel Başkanı da milletvekili adayı olmayacak. Liderlerin yardımcılığı Fuad Oktay'ın ki gibi olmayacak. Daha çok bir danışma kurulu gibi de olacak.