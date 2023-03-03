Akşener'in açıklamaları sonrası CHP MYK olağanüstü toplandı
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamalarının ardından olağanüstü toplandı.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile TBMM'de yaptığı görüşmenin ardından parti genel merkezine geldi.
Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze gelmesinin ardından partisinin MYK üyeleriyle toplantı yaptığı belirtildi.