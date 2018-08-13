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Albayrak'tan Alman bakanın sözlerine övgü

Bakan Albayrak, Alman mevkidaşı Altmeir'in ABD'yi eleştirdiği açıklamasını takdir ettiğini söyledi.

Albayrak'tan Alman bakanın sözlerine övgü
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmeir'in ABD'yi eleştirdiği sözlerini değerlendirdi.

Albayrak sosyal medya hesabından İngilizce paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Sayın @peteraltmaier’in ABD'nin Türkiye'ye yönelik son eylemleriyle ilgili açıklamalarını takdir ediyorum. İyi niyetle hareket eden ve diplomasiyi savunan siyasetçiler, Türk halkının Almanya ve AB ile olan ilişkilerimize duyduğu güveni güçlendirecektir.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, ABD Başkanı Donald Trump`ın açıkladığı tarifelere tepki göstermişti. Altmaier, "ABD`nin Çin ve Türk tarifeleri büyümeyi yok ediyor" demişti.

Son dakika berat albayrak

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