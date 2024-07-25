Aldatıcı reklama ceza artıyor saadet zincirine önlem geliyor

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Tüketici­nin Korunması Hakkında Ka­nun ile Bazı Kanunlarda Deği­şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edildi.

Buna göre, Tüketici kre­disi sözleşmelerinin mesafeli yolla uzaktan iletişim araçlarıy­la kurulabilmesine yönelik dü­zenleme göz önünde bulunduru­larak, sözleşmeye bağlı diğer iş­lemlerin de kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla elektronik ortamda uzaktan yapılabilmesi amacıy­la düzenleme yapıldı. Buna gö­re belirli süreli kredi sözleşme­sine ilişkin hesap, tüketicinin aksine yazılı veya kalıcı veri sak­layıcısıyla talebi olmaması ha­linde kredinin ödenmesi ile ka­panacak. Aynı hükümler, konut finansmanı kuruluşu ile tüketi­ciler arasındaki sözleşmeler için de geçerli olacak.

Haksız ticari uygulamalara cezalar katlanıyor

Reklam ve haksız ticari uygu­lamalar hakkında maktu olarak belirlenmiş olan idari para ce­zalarının yetersiz kalması nede­niyle, caydırıcılığın artırılarak tüketicilerin etkin şekilde ko­runabilmesi amacıyla düzenle­me yapıldı. Haksız ticari uygu­lamalar hükmünde yer alan yü­kümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında haksız ticari uygulamanın “3 aya kadar tedbi­ren durdurulması” veya “tedbi­ren durdurulması yaptırımı” ve­ya “60 bin Türk Lirasından 600 bin Türk Lirasına kadar idari pa­ra cezası” uygulanacak. İdari pa­ra cezası, aykırılık ülke genelin­de gerçekleşmiş ise 600 bin Türk Lirasından 6 milyon Türk Lirası­na kadar uygulanacak.

Düzenleme ile doğrudan sa­tış sistemlerinin “saadet zinciri” benzeri dolandırıcılıkta kullanıl­masına izin verilmeyecek. Buna göre, ilgili yasada yer alan pira­mit satış sistemleri hükmüne ay­kırı olarak piramit satış sistemi­ni başlatan, düzenleyen veya top­lantı, elektronik posta veya diğer birçok kimsenin de katılımını sağlamaya elverişli yöntemlerle yayan veya böyle bir sistemin di­ğer bir şekilde yayılmasını tica­ri amaçlarla destekleyenler hak­kında Türk Ceza Kanunu’nun il­gili hükümleri uygulanacak.

Yurt dışı satışlara destek

Ayrıca doğrudan satış şirketi­nin sermaye şirketi olmaması ve doğrudan satış sisteminin, elde edilecek kazancın ağırlıklı olarak sisteme yeni doğrudan satıcılar kazandırılması ve bu sayede or­taya çıkan menfaatlerin dağıtıl­ması üzerine kurulmaması ile tü­keticinin bilgilendirilmesini sağ­layacak bir sistem kurmamasının tespiti halinde verilecek idari pa­ra cezaları belirleniyor.

Öte yandan Komisyonda görü­şülen teklifle, yerli elektronik ti­caret pazarlarının yurt dışına sa­tışları desteklenecek. Yerli e-tica­ret firmalarına destek sağlanacak, lisans destekleri de artacak.

Ev kadınlarının satışına güvence

Teklifte, doğrudan satış sistemleri “doğrudan satış şirketi tarafından oluşturulan ve iş sözleşmesi ile istihdam edilmeyen, bağımsız temsilci, distribütör, danışman ve benzeri isimlerle komisyon, prim, teşvik ve ödül gibi menfaatler karşılığında faaliyet gösteren doğrudan satıcıların tüketicilere mal veya hizmet pazarladığı satış sistemi” olarak açıklandı.

Doğrudan satış şirketinin, sermaye şirketi olması ve yönetmelikle belirlenen diğer koşulları sağlaması zorunlu olacak. Doğrudan satıcılardan, sisteme dahil olmaları veya sistemde kalmaları için tüketiciye satışı öngörülen mal veya hizmeti içermeyen yenileme, paket, ücret, aidat ve benzeri isimler altında herhangi bir bedel veya borç altına sokan belge alınamayacak. Böylece özellikle ev hanımlarının tercihi olan doğrudan satış sistemine de güvence getirilecek.