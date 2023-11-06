Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan yaşamını yitirdi
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan, hayatını kaybetti.
Haber Merkezi
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Bir süredir Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Hilmi Babacan, 85 yaşında vefat etti.
DEVA Partisi'nden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Ali Babacan'ın kıymetli babası Hilmi Babacan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta Genel Başkanımız olmak üzere tüm Babacan ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.