Ali Koç'u yere düşüren Fatih Özkan özür diledi

Süper Lig’de 17 Ağustos'ta İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'u iterek yere düşüren Fatih Özkan bugün yazılı açıklama yayınladı.

Fatih Özkan, yazılı açıklamasında hem Fenerbahçe hem de Kayserispor camiasında özür diledi.

Açıklamada, 'kamuoyunu meşgul etmeye devam eden menfur olayın bir tarafı olarak yaşanan bu olay nedeniyle son derece üzgün olduğunun bilinmesini' istedi.

Açıklamada şöyle dendi: "Kamuoyunun bu olay nedeni ile daha fazla meşgul edilmemesi; her iki güzide kulübe gönül vermiş taraftarların yıpratılmaması için başta tüm kamuoyu olmak üzere mensubu olduğum Göztepe Spor Kulübü, kulüp onursal başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe Spor kulübü başkanı Ali Koç ile tüm Fenerbahçe camiasından özür dilediğimi kamuoyuna saygı ile bildiririm."