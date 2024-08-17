Göztepe-Fenerbahçe maçında olay... Ali Koç saldırı girişimi!

Göztepe ile Fenerbahçe, bugün Trendyol Süper Lig'in 2'nci haftasında İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, maçın devre arasında deplasman tribünündeki Fenerbahçelilerin yanına gitti. Daha sonra çıkışa yönelen Koç'a Göztepe tribünlerinden çok sayıda su şişesi atıldı.

Atılan şişelerden bazıları Ali Koç'a isabet etti. Koç bu sırada ayağı kayarak yere düştü. Ayağa kalkmasının hemen ardından ise saldırı girişimine uğradı. Ali Koç polisler eşliğinde sahadan çıkarıldı. Maç da kaldığı yerden devam etti.