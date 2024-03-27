Ali Yerlikaya paylaştı... İstanbul'da Nusr-Et'e saldırı gerçekleştiren suç örgütüne operasyon

İçişleri Bakanı Yerlikaya, suç örgütü elebaşı Barış Boyun’un, organize suç örgütü elebaşı Volkan Reçber’e talimat vererek yaptırdığı, Beşiktaş’taki “Nusr-Et” isimli iş yerine yönelik silahlı saldırı eylemine karşı “Mahzen-22” operasyonu düzenlendiğini ve 5 kişinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, “İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu yurt dışında firari olarak bulunan elebaşı Barış Boyun’un yine yurtdışında firari olarak bulunan elebaşılığını Volkan Reçber’in yaptığı organize suç örgütüne Beşiktaş’ta bulunan ‘Nusr-Et’ isimli iş yerine yönelik motosikletli 2 şahıs tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı eyleminin talimatını vermesi üzerine, organize suç örgütü üyesi şüphelilerin eylemi gerçekleştirdikleri tespit edildi. Operasyonda silahlı saldırı eylemini gerçekleştiren organize suç örgütü üyesi 5 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu 4 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, çelik yelek ve kar maskesine el konuldu” ifadelerine yer verdi.