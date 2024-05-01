Ali Yerlikaya'dan 1 Mayıs açıklaması: İstanbul’daki kahraman polislerimize teşekkür ediyorum

1 Mayıs kutlaması kapsamında sabah saatlerinde Saraçhane'de toplanan CHP, DEM Parti, DİSK, KESK ve TMMOB'un da aralarında bulunduğu bazı siyasi parti ve sendika üyeleri, buradaki açıklamaların ardından Taksim Meydanı'na yürümek üzere harekete geçti. Yürüyerek Bozdoğan Kemeri'ne ulaşan gruplar, burada polis barikatıyla karşılaştı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu burada bir süre polis müdürleriyle görüştü. Polis ekipleri, barikatı aşarak tekrar yürümek isteyen grupları plastik mermi ve biber gazıyla müdahale ederek uzaklaştırdı. Taksim'e çeşitli noktalardan yürümek isteyenler de gözaltına alındı.

Öte yandan, DİSK'in Saraçhane'de bulunan otobüsünden eylemin, DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB'nin oluşturduğu 1 Mayıs Tertip Komitesi'nin kararıyla sonlandırıldığı anonsu yapıldı. Meydandan ayrılan grupların bir kısmı Aksaray, bir kısmı ise Fatih yönüne doğru dağıldı. Polis ekiplerinin boşaltılan Saraçhane Meydanı ve Bozdoğan Kemeri çevresindeki güvenlik önlemleri sürüyor.

Ali Yerlikaya'dan 1 Mayıs açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Yerlikaya "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kanunsuz gösteri ve yürüyüşüne karşı büyük bir ferasetle, sağ duyuyla karşı koyan; toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda, dünyadaki tüm polis teşkilatlarına örnek olan İstanbul’daki kahraman polislerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Yerlikaya, paylaşımını şu sözlerle sonlandırdı:

"Sizlerle iftihar ediyorum. Milletimizin destek ve duası sizlerle."