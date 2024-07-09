Aliağa gümrüğünde rüşvet operasyonu: 77 kişi gözaltına alındı

İzmir'de Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla haklarında gözaltı kararı verilen 16'sı kamu görevlisi 78 şüphelinin yakalanması için Ticaret Bakanlığı ekiplerinin desteğiyle İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin adresleri ile Aliağa Gümrük Müdürlüğü binası ve kent genelindeki bazı gümrük müşavirliği firmalarında arama yapıldı. Aramalarda, bazı dijital materyale el konuldu. Operasyonda şüphelilerden 77'si gözaltına alındı, 1 şüphelinin de yurt dışında olduğu belirlendi.