Alman firmaların yatırımlarını büyütmek istiyoruz

25 Ekim 2018

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye-Almanya ilişkilerini değerlendiren Albayrak, "Almanya, Türkiye'nin en büyük ticari partneri. Güçlü ekonomik iş birliğinin, siyasi iş birliğini beraberinde getirmesini bekliyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin iş birliklerinin süreceğini ifade eden Albayrak, "Yakın dönemde çok daha güçlü iş birliklerini anons edeceğimiz bir döneme giriyoruz. Yarın bir kısmı açıklanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Albayrak özetle şunları söyledi;

"- Nürnberg'de polisin orantısız şiddetiyle hayatını kaybeden Ümit Dursun'un haberiyle sarsıldık. Bunların son bulmasını temenni ediyoruz

- Almanya, Türkiye'nin en büyük ticari partneri. Güçlü ekonomik iş birliğinin, siyasi iş birliğini beraberinde getirmesini bekliyorum.

- Ekonominin her alanında işbirliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. Almanya, Türkiye'nin en büyük ticari partneri. Dünyaya örnek olacak bir noktadayız.

- Alman firmaların Türkiye’deki yatırımlarını büyütmek istiyoruz.

- Dünyaya örnek olacak noktadayız.

- Tüm süreçlere empati, karşılıklı anlayış ve diyalogla yaklaşmak çok önemli.

- Önümüzdeki dönemde çok daha yapıcı bir sürecin bizi beklediğini düşünüyorum. Çok daha güçlü iletişim kanallarının tesisi için hazırız."

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier;

" - Ticari ilişkinin zor zamanlarda da sürmesinde kararlıyız. Bu bölgede siyasi istikrara ihtiyacımız var. İşbirliğimiz için yeni imkanlar var."

Devam ediyor...