Alman vatandaşlığına geçişte son 24 yılın en büyük rakamı

2023'te vatandaşlığa kabul edilenlerin sayısının 2022 yılına göre yaklaşık 31 bin artış gösterdiği aktarılan açıklamada, geçen yıl 157 farklı milletten kişiye Alman vatandaşlığı verildiği, vatandaşlığa kabul edilenlerin 75 bininin Suriyelilerden oluştuğu vurgulandı.

Birinci sırada Suriye, ikinci sırada Türkiye var

Açıklamada, Almanya'da yaşayan Türklerden Alman vatandaşlığına geçenlerin sayısının ise 10 bin 700 olduğu ve Suriyelilerden sonra ikinci sırada geldikleri kaydedildi. Ancak Alman vatandaşlığına geçen Türklerin sayısında 2022 yılına göre 3 bin 500 kişilik bir azalma görüldüğünün altı çizilen açıklamada, ülkede yaşayan Ukraynalılardan vatandaşlığa geçenlerin sayısının ise 5 bin 900 olduğu kaydedildi.

Vatandaşlığa başvuran İsraillilerin sayısı arttı

Alman vatandaşlığına başvuran İsraillilerin sayısının 7 Ekim'den sonra artış gösterdiği bildirildi. Almanya Redaksiyon Ağı'nın (RND) verdiği bilgilere göre sadece bu yılın ilk 4 ayında 6 bin 869 İsrailli Alman vatandaşı olmak için müracaatta bulundu.

2022 yılının tamamında vatandaşlık alan İsraillilerin sayısı 5 bin 670 iken, 2023'te 9 bin 129 olarak kayıtlara geçmişti. Almanya'da 3 yıl önce kabul edilen yasayla, Nasyonal Sosyalizm döneminde katledilen Yahudilerin hayatta kalan torunlarına vatandaşlığa geçiş kolaylığı sağlanıyor.