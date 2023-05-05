Alman Yeşiller'den Erdoğan'a oy vermeyin çağrısı!

Der Spiegel, Alman Yeşiller Partisi’nin yönetim kurulu toplantısının karar metnine dayandırdığı haberde, partinin Türkiye'deki seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verilmemesi çağrısında bulunduğunu yazdı.

Buna göre, Alman Yeşiller Partisi’nin yönetim kurulu karar metninde şu ifadeler yer aldı:

"Parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllarca süren otoriter yönetiminin ardından demokrasi ve hukukun üstünlüğüne geri dönmek için gerçek bir şans var. Almanya'da yaşayan ve Türkiye'de oy kullanma hakkına sahip herkesi 14 Mayıs'taki seçimlere katılmaya ve demokratik değişim sürecini desteklemeye davet ediyoruz."

Haberde, Yeşiller'in Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına karıştığı ve parti yönetiminin bütün Türkleri demokrasiyi güçlendirmek için oylarını kullanmaya çağırdığı vurgulandı.

AGİT misyonuna seçim gözlemcileri göndereceğiz

Bunun yanı sıra Yeşiller Partisi de sosyal medya hesaplarından Der Spiegel'in haberini doğrulayan paylaşımlar yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Christian Wagner de konuya ilişkin Berlin'de yaptığı açıklamada, "Bizim açımızdan bu seçimlerin, Türkiye'nin kesinlikle taahhüt ettiği uluslararası standartlara uygun olması çok önemlidir. Ayrıca Almanya'nın uluslararası seçim gözlem misyonları çerçevesinde de önemli bir katkı sunduğunu söyleyebilirim. AGİT misyonuna seçim gözlemcileri göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Alman Der Spiegel dergisinin yarın basılı şekilde piyasaya çıkacak son sayısı da Türkiye'deki seçimleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konu aldı.

Dergi, Erdoğan'ın fotoğrafına yer verdiği kapağında, "yenilmez" anlamına gelen "unbesiegbar" kelimesini kullandı ancak "un" ekini siliniyormuş gibi gösterdi.

Kapakta "yenilmez"i "yenilmez değil" imasıyla gösteren Der Spiegel ayrıca, "Ayrılış mı yoksa kaos mu?", "Erdoğan kaybederse ne olur?" gibi ifadelere yer verdi.

Der Spiegel, iç sayfalarda "sarsılmış" başlığını kullanırken, alt başlıkta da şu ifadelere yer verdi:

Erdoğan'ın yerine geçebilecek adama doğru bir yolculuk

"Recep Tayyip Erdoğan 20 yılı aşkın bir süredir iktidarda. Onun döneminde Türkler refaha kavuştu ama aynı zamanda baskıya da maruz kaldı. Ama şimdi ebedi başkan gerçekten de görevden gidebilir. Hayal kırıklığına uğramış destekçilere, yoksullaşmış yeni yetmelere, genç seçmenlere ve Erdoğan'ın yerine geçebilecek adama doğru bir yolculuk."

Haberde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Muhalefet her zamankinden daha iyi hazırlandı. Erdoğan bu sefer kesin kaybedecek." ifadesine de yer verildi.

Bir başka bölümde ise FETÖ'nün "MİT tırları kumpası"nda görüntüleri yayınlayan ve yapılan yargılamada 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni firari Can Dündar'ın, "O gün gelirse" başlıklı makalesi yer aldı.