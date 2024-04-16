Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ilk kez Türkiye'ye geliyor: Sirkeci Tren Garı'na sembolik ziyaret

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, 22-24 Nisan'da Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

Almanya Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre ziyaret, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 100. yılı dolayısıyla gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Steinmeier'in bu ziyaretle iki ülke arasındaki yakın bağları vurgulamak, özellikle de Almanya'da yaşayan milyonlarca Türk kökenlinin yaşam hikayeleri ve başarı öykülerini takdir etmek istediği ifade edildi.

Almanya'da yaşayan Türk kökenlilerin, 23 Mayıs'ta 75. yılını kutlayacak günümüz Almanya Federal Cumhuriyeti'nin ayrılmaz parçası olduğu vurgulanan açıklamada, gelecek haftaki ziyaretin Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Türkiye'ye yapacağı ilk ziyaret olduğu belirtildi.

Steinmeier'in, 22-24 Nisan'daki ziyaretinin İstanbul, Gaziantep ve Ankara'yı kapsayacağı kaydedildi.

Sirkeci Garı'na sembolik ziyaret

Cumhurbaşkanı Steinmeier'in, binlerce Türk misafir işçinin trenle Almanya'ya doğru yola çıktığı İstanbul Sirkeci Tren İstasyonu'nu ziyaret etmesinin beklendiği ziyarette, Türk-Alman göç deneyimi olan kişilerle bir araya gelmesi, yapacağı tekne gezisinde Alman şirketlerinin temsilcileriyle iki ülke ekonomik ilişkileri üzerine görüşmesinin beklendiği ifade edildi.

Steinmeier'in ayrıca çeşitli etkinlikler çerçevesinde iş, bilim, sanat, edebiyat, spor çevreleri ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle görüşmesinin planlandığı bilgisi paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Steinmeier'in, gezisinin ikinci gününde, depremzedeler için sığınma evini ve inşasını Almanya'nın desteklediği Gaziantep'te bir okulu ziyaret edeceği ve burada 23 Nisan kutlamalarına katılacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Steinmeier'in, siyasi temaslarda bulunmak üzere 24 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bir araya geleceği bildirildi.

Ankara Üniversitesi'ni de ziyareti planlanan Steinmeier, Anıtkabir'i de ziyaret ederek, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak.