Almanya'da yaşayan Türkleri ilgilendiriyor: Türk vatandaşlığını yeniden almak için süreç belli oldu

Almanya’da 27 Haziran’da yürürlüğe girecek yasa değişikliği, Almanya’da yaşayan Türklerin Almanya vatandaşlıklarını koruyarak tekrar Türk vatandaşı olabilmelerinin önünü açacak.

Dışişleri Bakanlığı X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamayla düzenlemeyi Türk-Alman ilişkileri bakımından “anlamlı ve değerli bir gelişme” olarak nitelendirirken, Türk vatandaşlığını kaybeden gurbetçilerin yeniden Türk vatandaşı olmak için izlemesi gereken yolu anlattı.

Almanya’daki tüm Türkiye başkonsolosluklar 27 Haziran'dan itibaren başvuruları almaya başlayacak..

Almanya Çifte Vatandaşlık Yasası’yla kazanılan bu hak için Yeniden Türk Vatandaşlığı'na Başvuru Süreci şöyle işleyecek:

1. https://www.konsolosluk.gov.tr adresine girilir,

2. Bağlı olunan Başkonsolosluk seçilir,

3. Vatandaşlık sekmesi altındaki “Yeniden Türk Vatandaşlığı Kazanma Başvurusu” seçeneği işaretlenir,

4. Kimlik bilgileri girilerek doğrulama yapılır,

5. “Yeniden Vatandaşlık Kazanma Ön Başvuru Formu” doldurulur, (online)

6. Vat-5 Formu doldurulur (online) ve Pasaport fotokopisi yüklenir,

7. Açılan randevu ekranında randevu oluşturulur,

8. Sistem, kişinin yanında getirmesi gereken belgeleri listeler,

9. Kişiye randevu teyit e-posta / SMS mesajı sistem tarafından iletilir,

10. Randevu tarihinde belgelerle birlikte Başkonsolosluğumuza gelinerek belgeler elden teslim edilir. T.C. Kimlik Kartı için parmak izi verilir.

11. Belgeler Başkonsolosluğumuz tarafından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilir,

12. Kişi başvuru sürecini bundan sonra e-Devlet üzerinden takip eder.

13. Başvuru sonucu, Başkonsolosluk tarafından ilgililere tebliğ edilir.