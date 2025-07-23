Almanya'dan Eurofighter açıklaması: İhracat onayını Türk hükümetine gönderdik

Almanya Federal Güvenlik Konseyi'nin Türkiye'nin 40 adet eurofighter savaş uçağı için yaptığı ön talebi onayladığı öğrenilmişti.

İhracat onayı Ankara'ya gönderildi

Hükümet Sözcüsü Kornelius da gelişmeyi doğruladı. Kornelius "Savunma Bakanlığı, Eurofighter ihracat onayını teyit eden yazılı bir belgeyi Türk hükümetine gönderdi" dedi.

Almanya, Birleşik Krallık, İtalya ve İspanya’nın oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından üretilen Eurofighter savaş uçakları için İngiltere ile de bugün bir mutabakat zaptı imzalanmıştı.

"40 civarında uçak sahibi olmayı planlıyoruz"

Milli Savunm Bakanı Yaşar Güler ise Eurofighter Typhoon anlaşmasına ilişkin "40 civarında uçak sahibi olmayı planlıyoruz. Bunun değişik opsiyonları var. Onlar üzerinde çalışıyoruz" diye konuşmuştu.