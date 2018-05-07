Almanya'dan Türkiye'ye 24 Haziran çağrısı

07 Mayıs 2018

Almanya'nın Avrupa ile İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, iki günlük Türkiye temaslarına İstanbul'da başladı. Roth burada yaptığı açıklamada, Türk hükümetine 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerin adil yapılması çağrısında bulunarak seçim kampanyalarında Almanya'nın hedef alınmamasını istedi.

Deutsche Welle'nin haberine göre Roth, "Almanya'nın bir seçim kampanyasında daha kamuoyunda hedef alınmaması umuluyor ve bekleniyor. Bu durum son seçimlerde ciddi bir sorundu" dedi. Roth, Türk hükümetinin bu seçimlerde Almanya'daki seçim etkinliği düzenleme konusundaki yasağa uymasını beklediğini belirtti.

Türkiye'de anayasa referandumu öncesindeki seçim kampanyalarında Türk hükümetinden bazı siyasetçilerin etkinliklerinin iptal edilmesine Türkiye sert tepki göstermiş, Erdoğan Almanya'ya Nazi benzetmesinde bulunmuştu.

Türkiye'nin AB üyeliği

Alman hükümetinin Türkiye ile Gümrük Birliği'nin genişletilmesine karşı olduğunu söyleyen Roth, Türkiye'de iç politikada durumun temelde iyileşmesi halinde bunun gündeme gelebileceğini ifade etti.

Türkiye'nin AB üyelik sürecine de değinen Roth, Türkiye'ye vize serbestisi tanınması talebine ilişkin olarak "Bunu istiyoruz, teklifimiz geçerli, siz de koşulları yerine getirmek zorundasınız" dedi. Bakan bu konuda pazarlık yapılamayacağını da ifade etti.

Almanya'nın Avrupa ile İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı İstanbul'da başladığı temaslarını Ankara'da sürdürecek. Bakan yarın sona erecek ziyareti çerçevesinde Başmüzakereci ve AB Bakanı Ömer Çelik'in yanı sıra muhalefetten siyasetçiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de bir araya gelecek. Roth ayrıca bir süre önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Alman vatandaşı çevirmen ve gazeteci Meşale Tolu'yla da görüşecek.

Almanya seçim kampanyalarına izin vermeyecek