Almanya'nın vize verdiği depremzede sayısı 4 bin 500'ü geçti
Almanya'nın Maraş merkezli depremlerin ardından kolaylaştırılmış prosedür ile vize verdiği depremzede sayısı 4 bin 500'ü geçti.
Türkiye ve Suriye'yi etkileyen 6 Şubat'taki Maraş merkezli depremlerin ardından Almanya'nın depremzedelere verdiği vize sayısı 4 bin 500'ü geçti.
Stuttgarter Zeitung ve Stuttgarter Nachrichten gazetelerinin Alman Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine dayandırdıkları haberde, 17 Mart Cuma günü itibarıyla toplam 4 bin 539 depremzedeye Almanya vizesi verildiği bildirildi.
DW Türkçe'nin haberine göre vizelerden 3 bin 862'sinin depremzedelere yönelik kolaylaştırılmış uygulama çerçevesinde, 677'sinin aile birleşimi kapsamında verildiği kaydedildi.
Alman hükümeti, depremzedelerin Almanya'daki akrabalarının yanında üç aya kadar kalabilmelerine olanak sağlamak üzere kolaylaştırılmış vize prosedürü uygulama kararı almıştı.