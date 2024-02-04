Alper Gezeravcı'nın dönüşü yeniden ertelendi
Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu SpaceX'in Uzay aracının Dünya'ya dönüşü bir kez daha ertelendi.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan araç, ABD'nin Florida eyaletindeki kötü hava şartları nedeniyle Dünya'ya dönememişti.
Bunun üzerine ertelenen dönüş yolculuğunun yarın gerçekleşmesi planlanıyordu.
Ancak SpaceX, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gezeravcı ve beraberindeki astronotların dönüşünün yine ertelendiğini duyurdu.
Açıklamada Floridaki olumsuz hava koşulları gerekçe gösterilirken, Dragon kapsülünün istasyondan ayrılmasının en erken 6 Şubat'ta olacağı kaydedildi.