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ALS, SMA, MS gibi hastalıklar için araştırma komisyonu kurulacak

TBMM'de, ALS, SMA, MS ve DMD ile kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalıkların, tedavi ve bakımlarında karşılaşılan zorluklar ile bu hastalıklara sahip kişiler ve yakınlarının yaşadıkları soruların çözümü amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.

ALS, SMA, MS gibi hastalıklar için araştırma komisyonu kurulacak
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TBMM Genel Kurulunda, Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS), Spinal Müsküler Atrofi (SMA), Multipl Skleroz (MS) ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD) ile kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalıkların, tedavi ve bakımlarında karşılaşılan zorluklar ile bu hastalıklara sahip kişiler ve yakınlarının yaşadıkları soruların çözümü amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.

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Kaynak: AA

Dunya.com

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