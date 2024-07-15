Alüminyum yüklü tır dorsesinde 23 kaçak göçmen yakalandı
Amasya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yol kontrol noktasında İran'dan Gebze'ye giden bir tırı durdurdu. Alüminyum ham maddesiyle yüklü tırın dorsesinde 23 kaçak göçmen yakalandı, sürücü ise gözaltına alındı.
AA
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Amasya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrolde, tırın dorsesine gizlenmiş Afganistan uyruklu 23 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.