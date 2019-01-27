Amasya'da maden ocağında göçük
Merzifon ilçesindeki Yeniçeltek Maden İşletmesinde meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 3 kişi toprak altında kaldı. Göçükte toprak altında kalan 3 işçi sağ olarak çıkarıldı.
Amasya'nın Merzifon ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalanlar olduğu bildirildi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Yeniçeltek Maden İşletmesinde meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 3 kişi toprak altında kaldı.
Toprak altında kalanların kurtarılması amacıyla bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Göçükte toprak altında kalan 3 işçi sağ olarak çıkarıldı.
Kaynak: AA