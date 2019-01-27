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Amasya'da maden ocağında göçük

Merzifon ilçesindeki Yeniçeltek Maden İşletmesinde meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 3 kişi toprak altında kaldı. Göçükte toprak altında kalan 3 işçi sağ olarak çıkarıldı.

Amasya'da maden ocağında göçük
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Amasya'nın Merzifon ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalanlar olduğu bildirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Yeniçeltek Maden İşletmesinde meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 3 kişi toprak altında kaldı.

Toprak altında kalanların kurtarılması amacıyla bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Göçükte toprak altında kalan 3 işçi sağ olarak çıkarıldı.

Kaynak: AA

Dunya.com

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