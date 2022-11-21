Amasya’da tiyatrocuları taşıyan minibüsle kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Minibüs sürücüsü Aykut Bektaş tutuklandı.

Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu'nda dün "Baş Belası" adlı tiyatro oyununu sahneledikten sonra Samsun'a giden oyuncuların bulunduğu, Aykut Bektaş idaresindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, Çaybaşı köyü mevkisinde aynı yönde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı kamyonla çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada minibüsteki yolculardan Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Bektaş ile minibüste bulunan Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Filiz Özbek, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu ve Ceyhun Fersoy bölgeye sevk edilen ambulanslarla Merzifon ve Suluova devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralılardan sürücü Aykut Bektaş, Melis İşiten ile Filiz Özbek tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Bektaş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, kamyon sürücüsü Hacı Ahmet Kılıç ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaralılardan Uğur Şalvarcıoğlu ve Özgür Ayaz'ın tedavileri Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, Ceyhun Fersoy, Burak Gülçebi ve Sergen Deveci'nin tedavisi de Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.