Amasya'daki heyelan HES alanındaki su odalarına zarar verdi

Heyelanın ardından HES sahasındaki çalışmalar herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için durduruldu. Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, yaşanan olay nedeniyle hasar gören su iletim boruları dışında herhangi bir zarar ve kaybın söz konusu olmadığı, muhtemel durumlara karşı tüm tedbirlerin alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Yaşanan heyelan herhangi bir yerleşim yeri için bir risk oluşturmuyor. Hasarın giderilmesi için Amasya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzün koordinasyonunda uzman ekiplerimizle gerekli incelemeler titizlikle yürütülmektedir." ifadelerine yer verildi.