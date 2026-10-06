Anadolu Otoyolu'nda sürücülere uyarı: 12 Ekim'de başlıyor
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli-Sakarya geçişini kullanacak sürücüler dikkat. İzmit Doğu ile Adapazarı kavşakları arasında 12 Ekim'de başlayacak üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle şerit daraltılacak. Saat 22.00-06.00 arasında yürütülecek çalışmalar sırasında trafik kontrollü sağlanacak.
Anadolu Otoyolu'nun İzmit Doğu ile Adapazarı kavşakları arasında 12 Ekim'de başlayacak üstyapı yenileme çalışmaları, 22.00-06.00 saatlerinde yürütülecek.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kocaeli-Sakarya geçişindeki bu kesim, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı Hendek Bakım ve İşletme Şefliğinin sorumluluk alanında bulunuyor.
Trafik kontrollü sağlanacak
Çalışmaların ulaşım üzerindeki etkisine ilişkin açıklamada, "Yol platformunda şerit daraltması yapılarak trafik akışı kontrollü sağlanacaktır. Çalışmalar esnasında emniyet tedbirleri alınacak ve trafik işaretlemeleri yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.
Bu kapsamda sürücülerden, güzergâhtaki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.