Anagold’un izin ve lisansı iptal, kayan kütle taşınacak

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağındaki toprak kaymasında kaybolan işçilere ulaşmak için başlatılan çalışmalar sürüyor. Çöpler köyündeki maden ocağı sahasında yaşanan toprak kaymasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmalarında 7’nci güne gelindi. Zaman zaman sağanağın etkili olduğu bölgede arama çalışmalarına, AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından 2 bin 663 personel katılıyor.

Arama kurtarma faaliyetleri, 802 araç ve iş makinesi, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, dron, georadar, jeoradar, metale duyarlı 5 yeraltı radarıyla, gece ve gündüz aralıksız yürütülüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve AFAD Başkanı Okay Memiş, arama ve kurtarma çalışmalarını koordine ediyor. Bölgede sürekli toprak ve su analizi de yapılıyor.

Sürekli ölçüm yapılıyor

Su kontaminasyonuna karşı 9 ayrı noktadan ölçüm alındığını söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpraslan Bayraktar, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını kaydetti. "Dere yatağına gelen toprağın kaldırılması öncelikle konumuz” diyen Bayraktar, koordinasyon süreci içerisinde ilgili kurumlarla yapılan görüşmelerde en önemli konunun, toprak kütlesinin taşınacağı alanın tespiti ve oranın hazır hale getirilmesi olduğunu vurgulayarak, "Bu bölge tahliye edilmeye başlanmış durumda” diye konuştu.

Soruşturma sürüyor

İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. Bu kapsamda dün gözaltına alınan maden ocağını işleten şirketin "Türkiye Ülke Müdürü" C.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, aralarında maden ocağını işleten firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kayan kütle 20 milyon metreküp

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü akademisyenlerince, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasındaki toprak kaymasıyla ilgili ön inceleme raporu hazırlandı. Raporda, ocak içerisinde 14 adet basamaktan oluşan bir liç yığınının olduğu ve basamak yüksekliğinin 8 metre olduğu düşünüldüğünde, yaklaşık 112 metrelik yığın yüksekliğine sahip alanda 20 milyon 160 bin metreküplük bir kütlenin kaydığının değerlendirildiği belirtildi.

Madenin faaliyeti durduruldu

Bu arada felaketin yaşandığı altın madeninin işletmecisi Anagold Madencilik şirketinin çevre izin ve üretim lisansı iptal edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, işletmeci şirketin üretim faaliyetlerini doğrudan durdurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise çevre izin ve lisans belgesini iptal etti.

Karara gerekçe olarak; yaşanan heyelan olayının ardından yığın linç sahasında bulunan malzemenin Sabırlı deresi ve ocak sahasına doğru akmasından ötürü lisans şartlarının ortadan kalkmasına neden olduğunun tespit edildiğinden maden ocağının çevre izin ve lisans belgesinin iptal edildiği kaydedildi.

Felaket ‘geliyorum’ demiş

Maden ocağı sahasında yaşanan toprak kaymasıyla ilgili yürütülen adli ve idari soruşturma devam ediyor. Toprak kaymasından saatler önce madenciler tarafından çekilen liç alanındaki çatlak fotoğrafları bilirkişi raporunda delil olarak yer aldı. Fotoğraflarda, yığın liç alanında biriktirilen topraklarda derin yarıkların oluştuğu görüldü.

Maden denetimlerinde 1,2 milyar TL ceza kesildi

Maden sahalarında denetimler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bağlı kuruluşu Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından yapılıyor. Madencilik faaliyetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için MAPEG tarafından yapılan denetimlerde eksiklik tespit edilirse, para cezası veya faaliyet durdurma işlemi uygulanıyor.

Bu kapsamda MAPEG, 2023'te maden ruhsat sahalarına ilişkin 8 bin 828 denetim yaptı. İncelemeler sonucunda 1 milyar 260 milyon liralık idari para cezası uyguladı. Tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle toplam 2 bin 421 faaliyet durdurma işlemi kararı da verildi.