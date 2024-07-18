Anayasa Mahkemesi üyeliğine Metin Kıratlı seçildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Anayasa Mahkemesi üyeliğine Metin Kıratlı seçildi.
Buna göre, eski Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.
Kıratlı, 12 Mayıs'ta görev süresi dolan Muhammed Emin Kuz'un yerine Anayasa Mahkemesi üyesi oldu.
Mehmet Kıratlı kimdir?
14 Şubat 1969 tarihinde Konya/Ereğli'de doğdu. İlkokul ve lise eğitimini Ereğli'de tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1990 yılında mezun oldu. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Diplomasisi Eğitim Programı Goethe Enstitüsünde (Berlin) yabancı dil eğitimi aldı.