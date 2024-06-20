Animasyona ilgi duyan gençlere fırsat

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen 'Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi Projesi' farklı faaliyetlerle çalışmalarına devam ediyor.

100 katılımcı bir araya gelecek

Sosyo-ekonomik uyuma katkı sağlamak, girişimciliğin gelişmesi ve yeni iş imkanlarının oluşturulmasını desteklemek amacıyla, 2020 yılında 32,5 milyon Euro bütçe ile faaliyetlerini hayata geçiren Enhancer, ‘Enhancer Animasyon Hackathonu’nda animasyon dünyasına ilgi duyan 100 katılımcıyı bir araya getirecek.

Takımlar 3 kategoride yarışacak

Animasyon içerik oluşturulmasında yeniliğe teşvik etmenin yanı sıra animasyon endüstrisi içinde bağlantıları geliştirmeyi de amaçlayan etkinlikte, katılımcılar sektörün önde gelen isimlerinin yer aldığı panelde dinleyici olma fırsatı bulacak. En az 40 saat mentorluk desteği sunulacak etkinlikte, katılımcılar takımlar halinde 3 farklı kategori ile jüri karşısına çıkacak. Takımlar, animasyon pozlama prensipleri, teknik zamanlama ve fikir senaryo alanlarında hediye kazanacak.