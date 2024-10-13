Ankara Barosu'nun yeni başkanı belli oldu

Demokratik Sol Avukatlar Grubu'nun adayı olan Köroğlu, seçimlerde sekiz aday arasından ikinci kez başkanlık görevini kazandı. Seçimde 24 bin 400 baro üyesinden 14 bin avukat oy kullandı.

Köroğlu, seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada, baronun 100 yıllık mücadelesini daha sert bir şekilde sürdüreceğini ve adaletin tesisi için çalışmalarına devam edeceğini belirtti. Baro üyeleri arasında büyük bir inanç ve destek gördüğünü vurgulayan Köroğlu, adaletin yeniden güçlenmesi için kararlılıkla mücadele edeceğini söyledi.

Seçim sonucunda diğer adaylardan Bülent Yücetürk 3 bin 534 oy alırken, Hakan Erdem ise 2 bin 110 oy ile üçüncü oldu​.