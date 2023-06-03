Ankara Büyükşehir belediyesi uyardı: Yarın kuvvetli yağış geliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yarın kentte yerel kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

ABB'den yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Ankara Valiliğinden alınan verilere göre, yarın yerel kuvvetli yağış gerçekleşeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Belediyenin tüm birimlerinin teyakkuz halinde olduğu bildirilen açıklamada, muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.