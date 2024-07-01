Ankara Gar Katliamı: Dava sonuçlandı, işte verilen cezalar

Terör örgütü DEAŞi Barış Mitingi için 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde toplanan kalabalığa yönelik bombalı saldırı düzenlemişti. Türkiye tarihinin en kanlı katliamlarından biri olarak kayıtlara geçen saldırıyla ilgili davanın karar duruşması yapıldı.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Tutuklu 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

Sanık Erman Ekinci 101 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. Sanıklara "insanlığa karşı suç" işlemekten ceza verilmedi.

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