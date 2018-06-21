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Ankara için sağanak uyarısı

Başkentte bugün akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ankara için sağanak uyarısı
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Ankara'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün akşam saatlerine kadar Ankara'nın güney ve batı ilçelerinde (Gölbaşı, Yenimahalle, Etimesgut ve Sincan) yerel kuvvetli (15-30 kilogram/metrekare) gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Açıklamada, vatandaşların meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA

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