Ankara için sağanak uyarısı
Başkentte bugün akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Ankara'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün akşam saatlerine kadar Ankara'nın güney ve batı ilçelerinde (Gölbaşı, Yenimahalle, Etimesgut ve Sincan) yerel kuvvetli (15-30 kilogram/metrekare) gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Açıklamada, vatandaşların meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Kaynak: AA